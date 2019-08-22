Китай работает над черным списком американских поставщиков F-16 Тайваню

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские власти вскоре проинформируют общественность о целесообразности проведения китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне и параллельно работают над санкционным списком в отношении американских компаний, поставляющих истребители F-16 Тайваню. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Пока мне не поступала информация по этому поводу (о встрече делегаций двух стран в Вашингтоне, намеченной на сентябрь - прим. ТАСС). Как только она будет, мы ее опубликуем, - сообщил он, отвечая на брифинге на вопрос западного журналиста, не отразятся ли продажи вооружений на планах проведения консультаций. - Параллельно мы прорабатываем вопрос внесения ряда американских компаний в список неблагонадежных организаций, который будет опубликован в ближайшее время".

По словам Гао Фэна, своими действиями в области развития торгово-экономических отношений Вашингтон в корне подрывает собственную выгоду. Он подчеркнул, что в первую очередь от начинающейся торговой войны пострадают американские потребители.

Как сообщил во вторник представитель Госдепартамента, американская администрация официально уведомила Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. На следующий день МИД КНР проинформировал о "серьезном представлении" в адрес Соединенных Штатов и пригрозил санкциями в отношении любой американской компании, которая попытается поставить эти вооружения Тайваню.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Глава администрации острова Цай Инвэнь - противник курса на сближение. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.