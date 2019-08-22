"Братья Италии" выступили за проведение досрочных выборов

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Итальянская партия "Братья Италии" выступает за проведение досрочных парламентских выборов после отставки коалиционного правительства партий "Движение "5 звезд" и "Лига". Об этом, как сообщает в четверг агентство ANSA, заявила глава делегации партии Джорджа Мелони по завершении встречи с президентом Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса.

"Выборы - единственный выход в интересах Италии, ее граждан и во имя уважения конституции", - сказала Мелони.

Маттарелла продолжает консультации, в которых принимают участие представители крупных партий - "Вперед, Италия", Демократической партии (ДП), "Лиги" и "Движения "5 звезд". В случае возможности создания альтернативного большинства глава государства может предложить пробный мандат на формирование правительства одному из политиков, включая спикеров обеих палат парламента. В случае провала переговоров о формировании нового правительства могут быть объявлены новые выборы.

Как сообщают итальянские СМИ, в президентском окружении говорят, что Маттарелла склоняется к сохранению нынешнего созыва парламента по целому ряду причин. В частности, до конца года необходимо принять бюджет на следующий год.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.