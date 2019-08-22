МИД: Россия сообщит в международные организации о нарушениях Украиной соглашений по СМИ

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Россия направит в международные организации данные о фактах нарушения украинскими властями соглашений в сфере СМИ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

Как отметила дипломат, Киев в обход соглашения, выработанного на Региональной конференции радиосвязи в 2006 году, организовал трансляцию пропагандистских материалов на российскую приграничную территорию в диапазонах, в которых ранее, до перехода на цифровое вещание, работали наиболее популярные российские радиостанции. Кроме того, Украина увеличивает мощность своих передатчиков, создавая помехи приему российских телеканалов, добавила она.

"Мы становимся свидетелями открытого пренебрежения киевскими властями к международному праву. Не просто глобальному, а тому самому международному праву, к которому они стремятся, заявляя о своих европейских приоритетах, - сказала Захарова. - Если нужны дополнительные данные, мы готовы их предоставить и общественности, и партнерам. Мы, безусловно, передадим их инициативно в международные организации. Ждем соответствующей реакции профильных международных и правозащитных структур".

"Мы наблюдаем абсолютно недопустимое поведение стран Запада, которые курируют киевские власти, в том, что они допускают нарушение норм, которые они сами и вырабатывали. Нарушения ставят крест на демократических ценностях и являются примером дезинформации и фейков, с которыми сейчас, в частности, в Брюсселе, активно борются", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.