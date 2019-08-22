Зеленский и Джонсон обсудили тему приглашения России в формат G8

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном высказались о невозможности в нынешних условиях возвращения России к формату G8. Об этом сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.

По ее данным, собеседники отметили "невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность".

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, он "получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "семерки", который состоится 24-26 августа во Франции".

Инициатива Трампа и Макрона

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что участие РФ в саммите G7 в 2020 году имело бы смысл. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

21 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть любые обращения от G7 по вопросу восстановления "Большой восьмерки", если они поступят. Лавров напомнил, что ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, общаясь с прессой до начала переговоров с президентом Франции в Брегансоне, сказал, что "восьмерки" не существует.

Россия и G7

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".