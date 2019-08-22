Итальянское Движение "5 звезд" приступило к формированию парламентского большинства

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Итальянское Движение "5 звезд" активизировало работу по созданию парламентского большинства для формирования нового правительства. Об этом заявил глава партии Луиджи Ди Майо по завершении встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса.

"Выборов не боимся. Но выборы не могут служить поводом для ухода от выполнения обещанного. Смелый не тот, кто убегает, а кто пытается остаться до конца", - сказал Ди Майо в эфире канала Rai News 24.

При этом он представил программу из 10 приоритетных задач, среди которых сокращение числа парламентариев ("для принятия закона осталось одно голосование", напомнил он), принятие сбалансированного бюджета, предусматривающего снижение налогового бремени и не допускающего повышения НДС, введение повсеместно чистой энергетики, реформа юстиции, борьба с мафией и неплательщиками налогов, план инвестиций в южных регионах, банковская реформа, обеспечение социальных гарантий и прав на образование, здравоохранение, бесплатные ресурсы. Ди Майо дал понять, что его партия, которая обладает наибольшим числом мест в парламенте по результатам выборов в марте 2018 года, готова к "лояльному сотрудничеству" по выполнению этой программы. По мнению Ди Майо, нечестно оставлять недоделанным начатое и обещанное избирателям. Однако он не указал, с кем на альянс "пятизвездные" готовы пойти - с бывшим союзником, партией "Лига", которую обвиняли в развязывании кризиса из эгоистических интересов, или с Демократической партий (ДП), которая до сих пор находилась в оппозиции.

Представители последней ранее заявляли о готовности к сотрудничеству во имя создания парламентского большинства. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который высказался за проведение новых выборов, также заявил, что готов поддержать тех, кто "стремится придать импульс стране". Наблюдатели отмечают, что сложно себе представить после всех взаимных обвинений возвращение старой коалиции.

Из всех партий однозначно без каких-либо оговорок за новые выборы высказалась только партия "Братья Италии".

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.