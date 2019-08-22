Экологические НПО объявили о бойкоте саммита G7 в Биаррице

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Группа неправительственных организаций (НПО) "Сеть защитников климата" (Rseau action climat, RAC) объявила о намерении отказаться от участия в саммите Группы семи (G7), который пройдет с 24 по 26 августа в городе Биарриц на юге Франции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"RAC призывает страны G7 ускорить работу по защите климата и бойкотирует саммит", - гласит заголовок обращения. Объединение указало на "исторически низкое количество аккредитаций" для НПО, которые, к тому же, не дают права присутствовать на мероприятиях саммита и даже следить за ними из пресс-центра. В тексте уточняется, что правительство одобрило квоту на уровне лишь 25 аккредитаций для НПО "против практически сотни в прошлые годы".

В состав объединения входят более 30 французских экологических ассоциаций и обществ, включая французские филиалы Greenpeace и Oxfam, а также Alternatiba, WWF и другие. "Сеть защитников климата" напоминает, что ее члены принимали участие в подготовке повестки G7, "разрабатывали рекомендации и участвовали во встрече министров экологии и окружающей среды". "Мы осуждаем решение организаторов G7, которое ослабляет и затрудняет работу, которую может проводить гражданское общество, которое ставит под угрозу его [гражданского общества] участие в будущих саммитах G7", - подчеркивается в заявлении.

"В этой связи представитель "Сети защитников климата" отклонил приглашение президента Республики [Эмманюэля Макрона] принять участие в рабочем обеде в пятницу", - заявили в организации.

В администрации президента Франции сообщили радио RMC, что приняли решение допустить представителей НПО в пресс-центр на саммите в Биаррице. "Елисейский дворец желает максимально задействовать гражданское общество", - заявил представитель администрации. Тем не менее, ответного заявления от данной группы НПО пока не последовало.

Макрон проведет встречу с представителями профсоюзов и различных общественных организаций перед началом саммита Группы семи. Ожидается, что встречи с их представителями продлятся с 10:00 по 18:00 по местному времени (11:00 - 19:00 мск). Как уточнили в администрации президента, Макрон намерен "выслушать рекомендации" и "уточнить процесс реализации ряда инициатив" в ходе этих бесед, которые будут разбиты на несколько тем: вопросы равноправия женщин и мужчин, защита прав человека и международная солидарность, сохранение климата, содействие бизнеса уменьшению неравенства и защите окружающей среды.