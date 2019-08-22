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Помпео: США будут способствовать нормализации отношений Японии и Южной Кореи

США будут способствовать нормализации отношений Японии и Южной Кореи - Помпео.

Президент Италии назначил новые консультации о возможном правительстве на 27 августа
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