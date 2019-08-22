В США заявили, что создадут ракеты для противодействия "угрозам" со стороны России и Китая

ООН, 22 августа. /ТАСС/. США намерены разрабатывать и испытывать ракетные системы, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ссылаясь при этом на угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил в четверг, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США, и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

"Действия России и Китая ведут к тому, что происходит размыв основы безопасности, - утверждал он. - США не намерены игнорировать эту ситуацию. Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся".

Накануне в Пентагоне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования, схожей с ракетой "Першинг-2".

Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в соответствии с положениями ДРСМД.