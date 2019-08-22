Макрон считает, что Индия и Пакистан должны в двустороннем порядке решить проблему Кашмира

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Разногласия Индии и Пакистана по поводу Джамму и Кашмира, возникшие после упразднения особого статуса этого индийского региона со стороны Нью-Дели, должны решаться в двустороннем порядке между этими странами. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совестной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Индия и Пакистан должны решать в двустороннем порядке свои разногласия. На них лежит ответственность за предотвращение ухудшения обстановки на местах, вплоть до эскалации. В то же время все усилия должны быть приложены к тому, чтобы положить конец трансграничной активности террористов", - заявил Макрон.

"Франция внимательно продолжит следить за тем, чтобы принимались во внимание права и интересы жителей с обеих сторон контрольной линии. Мы привержены принципу сохранения спокойствия, диалога, а также стабильности и борьбе с терроризмом", - продолжил он, добавив, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в региона с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Индийский премьер объяснил сложившуюся ситуацию Макрону и отметил, что "изменения, к которым [Индия] прибегла, находятся в ее суверенном праве". По словам французского лидера, Моди также "заверил [его] в твердой приверженности сохранению стабильности в регионе, предотвращении эскалации и искоренению терроризма"

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить посредником для урегулирования проблемы Кашмира, которая в очередной раз стала причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном. Данный план он озвучил после того, как в начале августа к нему обратился с соответствующей просьбой премьер-министр Пакистана Имран Хан.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.