В Британии заявили, что верят объяснениям США по срокам разработки крылатой ракеты

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Лондон безоговорочно поверил объяснениям, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Об этом сообщил в четверг заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США.

"Соединенное Королевство и остальные союзники по НАТО полностью поддержали решение США выйти из ДРСМД. За последние пять лет было предпринято множество дипломатических попыток убедить Россию снова начать выполнять этот договор. США поднимали данный вопрос более 30 раз", - утверждал британский дипломат. По его версии, Россия такие попытки последовательно отвергала, "придерживаясь сценария отрицания фактов и контробвинений".

"Мы [Великобритания] приняли объяснение, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Мы не верим в то, что Соединенные Штаты при этом хотя бы раз не соблюли ДРСМД", - сказал британский дипломат. По его версии, действия России "совпадают с тенденцией к агрессии и представляют собой явную угрозу миру и безопасности на планете".

В Пентагоне накануне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа; в середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты "Томагавк" на дальность примерно 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва разочарована испытанием в США ракеты, разработка которой началась задолго до выхода Вашингтона из ДРСМД.