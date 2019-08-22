Медведчук: руководство "Нафтогаза" мешает Зеленскому начать переговоры о поставках газа

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Руководство украинской компании "Нафтогаз", в частности, глава компании Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко, должны покинуть свои посты, чтобы Украины могла вести переговоры о поставках газа. Такое мнение высказал в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Серьезная проблема президента Зеленского и его команды - представители прежней власти Коболев и Витренко, которые ставят палки в колеса, исключая возможность договориться о поставках газа. Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях", - написал он в социальной сети Facebook.

Медведчук неоднократно подчеркивал, что программной целью его партии является восстановление экономических отношений с Россией. По мнению политика, в данный момент существует реальная возможность для переговоров между Россией и Украиной о поставках газа. На встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня Медведчук заявил, что новая власть на Украине должна обеспечить снижение цены газа, заключив контракты на его прямые поставки с "Газпромом". Со своей стороны Миллер подтвердил готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.