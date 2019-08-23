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Ситуация на Корейском полуострове

МИД КНДР: в условиях санкционного давления Пхеньян будет главной угрозой для Вашингтона

В ведомстве отметили, что готовы как к диалогу, так и к противостоянию

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. КНДР готова на диалог с Соединенными Штатами, однако до тех пор, пока санкционное давление сохраняется, Пхеньян продолжит быть главной угрозой для Вашингтона. Об этом говорится в заявлении главы МИД КНДР Ли Ён Хо, распространенном в пятницу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы готовы к диалогу и в то же время - к противостоянию. Это большой просчет, если США будут стараться противостоять нам санкциями, при этом не отказываясь от своей конфронтационной позиции. В таком случае мы останемся для США главной угрозой", - отметил министр.

Он выступил с критикой в адрес госсекретаря США Майкла Помпео, который в одном из недавних интервью выразил надежду на то, что КНДР по-прежнему привержена денуклеаризации. В противном случае, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон сохранит самые суровые санкции в истории.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеПомпео, Майкл (Майк)
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