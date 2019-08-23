Власти Аргентины предложили Бразилии и Боливии помощь в борьбе с лесными пожарами

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины предложило Бразилии и Боливии помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил в четверг президент республики Маурисио Макри.

"Пожары, которые уничтожают главный источник кислорода в нашем регионе, вызывают у нас боль и обеспокоенность и заставляют нас срочно предложить помощь. Наши средства по борьбе с чрезвычайными ситуациями находятся в распоряжении Бразилии и Боливии", - написал он.

По словам Макри, он также связался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, чтобы узнать о том, как продвигается борьба со стихией.

Лесные пожары охватили обширные территории в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. В среду бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.