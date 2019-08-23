Премьер Японии считает, что Сеул подорвал доверительные отношения с Токио

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Решение Республики Корея не продлевать договор о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающий обмен разведывательными данными, подрывает доверительные отношения с Японией. Такое мнение выразил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ перед вылетом из Токио во Францию, где примет участие в саммите Группы семи.

"К сожалению, [со стороны Южной Кореи] продолжаются действия, портящие доверительные отношения между нами. В частности, это касается нарушения японско-южнокорейского договора о разведданных. В своей реакции на это мы будем исходить из того, чтобы не навредить трехстороннему сотрудничеству Японии, Южной Кореи и США в свете нынешней ситуации с региональной безопасностью", - приводит слова Абэ телеканал NHK.

Он также заявил, что Токио выступает за восстановление доверительных отношений с Сеулом, и призвал Южную Корею держать данные ранее обещания.

Договор об обмене разведданными был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, поступившей от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными с помощью самолетов-разведчиков сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако в четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.