Президент Узбекистана заявил о важности внедрения возобновляемых источников энергии

ТАШКЕНТ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором называет одним из важных направлений государственной политики внедрение возобновляемых источников энергии. Об этом в пятницу сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

"Одним из актуальных направлений государственной политики на современном этапе должно стать повышение энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, широкое внедрение энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии", - говорится в документе.

Как подчеркивает глава государства, на долю возобновляемых источников энергии, вырабатываемых в основном гидроэлектростанциями, в настоящее время приходится лишь 10% от общего объема производимой электрической энергии в стране. Президент в своем постановлении отмечает, что, "несмотря на имеющийся огромный потенциал, не в полной мере используются возможности таких возобновляемых источников энергии, как солнце и ветер".

Деятельность министерств, ведомств и организаций, работающих в сфере внедрения энергосберегающих технологий, президент в своем постановлении назвал неудовлетворительной. Также Мирзиёев поставил задачу довести долю возобновляемых источников энергии в общем объеме генерации электроэнергии до 25% к 2030 году.

В мае 2019 года Мирзиёев подписал указ, согласно которому от уплаты всех видов налогов сроком на 5 лет с даты регистрации освобождаются производители установок возобновляемых источников энергии. Компании, устанавливающие источники энергии, государство освободило от налога на имущество и земельного налога на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию. Также от земельного налога на 3 года освобождены лица, использующие в жилых помещениях только возобновляемые источники энергии.