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Джонсон пообещал высылать нелегальных мигрантов из Великобритании

Как напомнил премьер-министр королевства, незаконное пересечение границы является нарушением закона

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет высылать мигрантов, которые противозаконным способом проникают в страну, пересекая на лодках Ла-Манш.

"Мы отправим вас обратно. Великобритания не должна считаться местом, куда вы можете автоматически попасть и нарушить закон, приехав сюда нелегально", - сказал он в пятницу журналистам, информирует агентство Reuters.

Как сообщил в пятницу телеканал Sky News, британские пограничники спасли 11 мигрантов, которые на небольшой лодке двигались к юго-восточному побережью страны.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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