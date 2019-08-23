У моста в Станице Луганской начали демонтаж фортификационных сооружений

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС Луганской народной республики (ЛНР) провели первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста возле Станицы Луганской. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня силами МЧС ЛНР при содействии представительства ЛНР в СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проведен первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений Народной милиции ЛНР в районе моста через реку Северский Донец на участке разведения сил и средств "Станица Луганская", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Ранее в пятницу МИД ЛНР заявил, что украинская сторона так и не приступила к синхронному демонтажу своего фортификационного сооружения на дороге между началом моста и контрольным пунктом въезда-выезда. В ведомстве призвали представителей Украины "подкрепить практическими действиями неоднократно заявленную ими в официальных письмах и СМИ готовность к ремонту моста и демонтажу сооружения на дороге".

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской - единственный официально работающий пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, невозможно. Пешее движение осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Обсуждение плана восстановительных работ было главной темой также на встрече в Минске 21 августа.