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Саммит G7 во Франции

Президент Франции предлагает странам G7 заключить пакт в защиту прав женщин

Эмманюэль Макрон выступил за ликвидацию существующих проявлений дискриминации

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в пятницу, что намерен предложить странам "семерки" заключить на саммите в Биаррице соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин. Об этом глава французского государства заявил, выступая в Елисейском дворце на встрече с представителями Консультативного совета G7 по равенству между женщинами и мужчинами.

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В рамках соглашения о партнерстве, которое может быть подписано на встрече в Биаррице, "страны "Группы семи" и ряд ее партнеров, в частности африканские страны и подлинно демократические страны, смогут взять на себя обязательства ликвидировать еще существующие проявления дискриминации в отношении женщин, например принять новые законы и вести борьбу за новые права женщин, за улучшение их положения", заявил Макрон.

Он сообщил в этой связи, что само французское правительство "в ближайшие месяцы примет меры, в том числе и законодательного характера, чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин". "До сих пор есть сферы, в которых Франция находится ниже существующих мировых стандартов. Есть проблемы, по которым надлежит еще улучшить ситуацию", - признал при этом французский лидер. Как неоднократно подчеркивали правозащитные организации страны, зарплата женщин во Франции во многих областях деятельности на 20-25% ниже, чем у мужчин.

Вопрос о достижения равенства между мужчинами и женщинами будет рассмотрен на саммите стран "Группы семи" в Биаррице в рамках общей дискуссии о ликвидации неравенства в целом ряде сфер. В частности, речь идет об изменении правовой базы для лучшей защиты прав женщин, обеспечении им равных зарплат с мужчинами, повышения их социальной защищенности.

В пятницу, прежде чем отправиться в Биарриц, Макрон должен провести встречу с неправительственными организациями для обсуждения вопросов защиты прав человека, демократии, мер по сохранению окружающей среды. Около трех десятков НПО, занимающихся вопросами защиты экологии, заявили, однако, в четверг, что не будут содействовать работе G7, "так как их не устраивают те условия участия представителей гражданского общества во встрече, которые были навязаны Елисейским дворцом".

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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