В "Укроборонпроме" будут искать ставленников пророссийских сил с помощью полиграфа

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Аудит госконцерна "Укроборонпром" выявит экономические проблемы, полиграф - ставленников пророссийских сил, которые искусственно уничтожали оборонные предприятия страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита, который выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос в комментарии агентству "Укринформ".

При этом, по его убеждению, во многих случаях оборонные предприятия искусственно уничтожались разными людьми, "чтобы они не были конкурентоспособными, не имели государственных заказов, чтобы эти заводы не давали ту продукцию", которая нужна государству и Вооруженным силам. Кривонос подчеркнул, что проблемы, которые всплыли в последнее время в связи со скандалами внутри "Укроборонпрома" возникли намного раньше, но о них молчали. Кроме того, добавил он, не принималось никаких решений. Но теперь, по его словам, "кадровые вопросы в отношении руководства отдельных предприятий концерна уже решаются".

Замсекретаря СНБО упрекнул предыдущее правительство Украины в том, что "оно сделало все, чтобы аудит не провести".

Он считает, что аудит "по определенным направлениям" закончится до конца года, а к весне 2020 года он будет выполнен полностью.

Ранее кабинет министров выделил $1,2 млн на проведение финансового аудита госконцерна.

"Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что, в частности, стоило президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства.