CNN: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Десантный корабль-док Green Bay ВМС США совершил в пятницу проход через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на седьмой флот Соединенных Штатов.

"Корабль Green Bay совершил рутинный проход через Тайваньский пролив 23 августа в соответствии с международным правом", - приводит телекомпания данные пресс-службы седьмого флота США. "Проход корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМС США будет продолжать плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", - добавили в пресс-службе.

CNN в конце июля сообщала, что власти Китая отклонили запрос о заходе в порт Гонконга двух кораблей ВМС США. Десантный корабль-док Green Bay запрашивал разрешение на посещение порта позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie - в сентябре. Причину отказа китайские власти не уточняли.

25 июля Китай выразил обеспокоенность из-за прохождения ракетного крейсера ВМС США Antietam через акваторию Тайваньского пролива. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что "тайваньский вопрос - один из наиболее важных в китайско-американских отношениях". "Мы призвали США строго следовать и соблюдать принцип одного Китая и трех совместных коммюнике, разобраться с данной ситуацией и не наносить ущерб двусторонним отношениям", - указала дипломат.

23 июля Канцелярия по делам печати Госсовета КНР опубликовала так называемую "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху". В ней в том числе говорится, что Китай не будет отказываться от применения вооруженных сил для защиты единства страны. Как отмечается в документе, КНР готова к применению "любых средств" в случае "вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за "независимость Тайваня" и других раскольнических сил".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.