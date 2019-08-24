В Южной Корее обеспокоены новыми запусками ракет КНДР

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Республика Корея обеспокоена новыми ракетным пусками КНДР. Об этом говорится в заявлении, принятом в субботу по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны, сообщает администрация президента.

"Участники встречи под председательством главы СНБ Чон Ый Ёна выражают серьезную обеспокоенность новыми запусками и призывают Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Члены СНБ отмечают, что КНДР произвела пуски "снарядов малой дальности", несмотря на то, что совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения, вызвавшие резкую критику со стороны Пхеньяна, завершились в начале этой недели.

Совет национальной безопасности принял решение совместно с США продолжать анализ информации с тем, чтобы точно установить тип запущенных Севером ракет, а также другие подробности. Также его члены условились активизировать дипломатические усилия с тем, чтобы как можно скорее вернуть КНДР за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Данные о запуске

Ракеты, запущенные КНДР в субботу в сторону Японского моря, пролетели около 380 км. К такому выводу пришли в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что высота полета ракет в максимальной точке составила 97 км.

По данным Министерства обороны Японии, КНДР в субботу осуществила запуск баллистических ракет малой дальности, которые не достигли японских территориальных вод и исключительной экономической зоны страны в Японском море. Запуск не представлял непосредственной угрозы безопасности Японии.

Летом КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.