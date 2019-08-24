В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Новый ракетный запуск, который КНДР осуществила в субботу, стал очередным нарушение действующих резолюций Совета безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в Токио министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Запуск является очевидным нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН", - подчеркнул он. Глава японского оборонного ведомства также сообщил, что запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.