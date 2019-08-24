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Ситуация на Корейском полуострове

Япония выразила КНДР решительный протест из-за нового ракетного пуска

По данным Министерства обороны Японии, ракеты КНДР не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Япония выразила КНДР решительный протест из-за нового ракетного запуска, который Пхеньян провел в субботу. Об этом объявил МИД Японии.

"Мы уже выразили Северной Корее решительный протест, поскольку [ракетный запуск является] нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН", - приводит агентство Kyodo слова представителя японского внешнеполитического ведомства.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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