Япония выразила КНДР решительный протест из-за нового ракетного пуска

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Япония выразила КНДР решительный протест из-за нового ракетного запуска, который Пхеньян провел в субботу. Об этом объявил МИД Японии.

"Мы уже выразили Северной Корее решительный протест, поскольку [ракетный запуск является] нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН", - приводит агентство Kyodo слова представителя японского внешнеполитического ведомства.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.