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Кризис на Украине
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На Украине утвердили день памяти защитников страны

Отмечаться он будет 29 августа

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 29 августа днем памяти защитников страны. Об этом он сообщил в субботу на торжествах по случаю Дня независимости Украины.

"Сегодня здесь семьи погибших военнослужащих и участников добровольных формирований. С целью достойного почтения их памяти я подписал указ о Дне памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Отмечать его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты на востоке страны, где преобладает русскоязычное население. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы, пока не дают результатов.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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