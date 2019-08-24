Саммит G7 в Биаррице практически не повлиял на повседневную жизнь местных жителей

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. В Биаррице ожидают лидеров стран Группы семи (G7), которые должны прибыть в этот курортный город на юге страны в течение дня. Тем не менее, несмотря на введение повышенных мер безопасности, уклад местных жителей практически не изменился, центральная часть города все так же наполнена туристами.

"Для меня совершенно ничего не изменилось. Да, сейчас много полиции и людей на улице меньше, но многие магазины и рестораны возле моего дома по-прежнему работают", - поделилась с корреспондентом ТАСС местная жительница с оранжевым бейджиком на шее. Пропуск такого цвета позволяет пройти не только в первую, "синюю" зону безопасности, но и в "красную", куда не могут попасть многие из аккредитованных на саммит журналистов.

"Красная" зона расположена вдоль центрального Гранд пляжа и охватывает места проведения саммита, а также гостиницу Hotel du Palais, где поселятся лидеры стран G7. На подходах полицейские осматривают обладателей пропусков. Все автомобили проходят тщательную проверку на наличие взрывных устройств и запрещенных предметов, в досмотре принимают участие кинологи с собаками.

В "синей" зоне, которая опоясывает этот "полицейский бастион", меры контроля заметно мягче, при этом для проживающих в ней туристов даже сделали специальные фиолетовые пропуска. Люди в купальниках и пляжных костюмах, с досками для серфинга или же надувными матрасами спокойно проходят мимо полицейских, не вызывая к себе никакого интереса, в то время, как у наделенных стандартным для СМИ желтым пропуском часто просят предъявить удостоверяющие личность документы. Впрочем, везде есть свои хитрости: один из обладателей оранжевого бейджа признался в беседе с корреспондентом ТАСС, что получил его благодаря проживающему в городе другу, хотя для этого последнему пришлось задолго до саммита подать в мэрию соответствующий запрос.

Примечательно, что даже любители серфинга, которых лишили доступа на Гранд пляж, не считают себя ущемленными в правах. Истинные ценители этого спорта предпочитают пляж "Кот Баск", расположенный чуть южнее. Местная легенда гласит, что именно здесь зародился французский серфинг, а импульс спортивному движению придал американский режиссер и сценарист Питер Виртел, который между съемками фильма "И восходит солнце" (1957) по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя, прокатился по волнам на доске под удивленные взгляды отдыхающих. После этого именно в Биаррице появился первый французский клуб серферов и именно здесь был организован первый национальный чемпионат в этой дисциплине.

Чем займутся первые дамы

Пока лидеры стран "Большой семерки" будут рассуждать о судьбе мира, их спутницы будут придерживаться собственной программы. Так, во время рабочего ужина в субботу вечером с участием глав государств и правительств, их жены соберутся отдельно в одном из заведений города. Компания будет чисто женская, поскольку муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель традиционно не сопровождает ее в таких поездках. В воскресенье же они отправятся в деревню Эсплет, расположенную в 30 км от атлантического побережья. Это место выбрала лично жена президента Франции Брижит Макрон, впечатлившись его ярко выраженным баскским характером. Дамы смогут встретиться с местными торговцами и ремесленниками, также для них будут организованы специальные представления, призванные показать богатый фольклор басков.

В воскресенье вечером они составят своим мужьям компанию во время совместного ужина с главами государств и правительств "семерки" и приглашенных стран. В понедельник же каждая из них сможет провести время по собственной программе, главной темой которой станет защита океана. В частности Брижит Макрон и супруга президента США Дональда Трампа Меланья намерены встретиться с представителями местных ассоциаций, защищающих чистоту вод в океане, а также пообщаться с "чемпионами серфинга", как уточнили в Елисейском дворце.