Эксперт: идея восстановления формата "восьмерки" является признанием провала санкций

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Идея восстановления формата "восьмерки" является признанием провала санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Центра исследований международных проблем при агентстве "Синьхуа" Вань Чэнцай.

"[Президент РФ Владимир] Путин очень политически искусно ответил на высказывание президента США Дональда Трампа на этот счет. Он не отказался и одновременно не выразил согласие, - сказал Вань Чэнцай. - А в целом это признание провала политики Запада в отношении России, признание провала политики санкций".

По мнению эксперта, сначала США попытались повлиять на выход России из "восьмерки", а "теперь по своей инициативе говорят о ее возвращении туда". "Это ни что иное, как признание провала их политики", - подчеркнул эксперт.

"Что касается [возможности присоединения к объединению] Китая, то мое личное мнение - нужно хорошо подумать, - продолжил Вань Чэнцай. - Это, конечно, можно обсудить, но тут возникает несколько вопросов".

"Но ведь это зависит не только от США и России. Когда 10 лет назад прозвучала аналогичная идея, против кандидатуры Китая встала Япония, США при этом промолчали. Что будет сейчас? Нужно прояснить позиции всех членов нынешней "семерки", - сказал Вань Чэнцай. Позиция Индии, по его мнению, также немаловажна.

История вопроса

8 июня 2018 года, накануне 44-го совещания "семерки", президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в Группу. По его словам, РФ "является важным участником переговорного процесса", без которого невозможно "управлять миром". В августе 2019 года президент США вновь высказался за возобновление формата "восьмерки", его поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон. По их мнению, участие России в саммите Группы в 2020 году было бы целесообразно. В то же время главы правительств Германии и Великобритании Ангела Меркель и Борис Джонсон посчитали обсуждение этого вопроса преждевременным.

Россия придерживается сдержанной позиции относительно участия в деятельности объединения. 22 августа 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату "восьмерки" для России не является самоцелью. По его словам, "РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно. В этой связи более выигрышно выглядят другие форматы, например, "двадцатка".