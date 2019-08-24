СМИ: Дональд Трамп прибыл во Францию для участия в саммите Группы семи

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту французского города Бордо, откуда он на вертолете отправится в Биарриц на саммит Группы семи. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

По словам представителя администрации США, Трамп намерен реализовывать в Биаррице свою "повестку дня, предусматривающую совершенствование [системы] международной торговли" и направленную на повышение уровня благосостояния людей во всем мире.

Во время беседы с журналистами перед вылетом во Францию американский президент также коснулся темы цифрового налога, введенного Парижем, в частности, в отношении американских крупных интернет-компаний. О заявил, что в ответ на этот налог Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина.