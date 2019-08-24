Додон: Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям, заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе субботней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям. За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал президент Модавии.

По его словам, в ближайшее время состоится визит в Россию премьер-министра республики, он намечен на сентябрь. Сначала в Россию приедет министр иностранных дел Молдавии, затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров, сказал президент. Все это свидетельствует, отметил Додон, что мы начинаем возобновлять нормальное сотрудничество между нашими странами по всем направлениям, отметил он.

Додон отдельно поблагодарил за помощь, которую оказывало руководство РФ Молдавии в течение последних лет. "Это касается и экономики, и наших мигрантов и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ, и оперативно принимались решения", - сказал Додон.

Также он отдельно отметил сотрудничество между министерствами обороны двух стран. "Думаю и тут есть перспектива", - сказал Додон.

Он также назвал очень важной роль России "во всем, что касается приднестровского урегулирования". Он еще раз озвучил свою позицию в оценке роли миротворцев на Днестре: "Она неоценима. Именно благодаря миротворцам, в течение всех этих лет у нас стабильность на Днестре, не было провокаций. Я уверен, что это будет и дальше".

Первый визит министра обороны РФ за все годы независимости Молдавии

Додон подчеркнул, что за все годы независимости Молдавии это первый визит министра обороны РФ в республику. "За все 28 лет независимости республики", - отметил Додон.

Он поблагодарил за то, что министр обороны РФ приехал в Молдавию именно 24 августа. "Сегодня, - отметил Додон, - мы отмечаем 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. Для большинства граждан республики - это день праздника. В Молдавии 24 августа всегда есть, был и будет Днем памяти, Днем освобождения от фашистов. Это принципиальная позиция большинства граждан и мы ее поддерживаем", - заявил Додон.

В ходе торжественных мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году.