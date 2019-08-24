Макрон и Трамп встретились перед саммитом "семерки" в Биаррице

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита Группы семи, которое состоится вечером. Об этом в субботу сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Наши усилия будут направлены на то, чтобы скоординировать усилия по ряду вопросов", - заявил Макрон в начале встречи. Он добавил, что в центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, а также выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, "удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста" стран G7. Отдельно президент Франции упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, спровоцировав выражение легкого недовольства на лице Трампа.

"В действительности у нас много общего, - сказал Трамп, поблагодарив Макрона за теплый прием. - В последнее время мы не всегда хорошо ладили, но между нами особые отношения". Он напомнил об "очень хорошем ужине" на Эйфелевой башне, куда его пригласил французский лидер после торжественных мероприятий по случаю Национального праздника 14 июля 2017 года. "Есть действительно важные вещи, которые нам следует обсудить", - добавил Трамп, не вдаваясь в подробности.

В своем субботнем обращении к нации Макрон по сути подтвердил наличие серьезных разногласий внутри "семерки", отметив "необходимость координации позиций и выработки полезных решений".

Борт американского президента прибыл в аэропорт Биаррица около часа назад.