Додон: утилизацию боеприпасов обсудят на переговорах по Приднестровью

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о возобновлении процесса утилизации боеприпасов с военных складов в непризнанном Приднестровье будет вынесено на переговоры в формате "пять плюс два" (ОБСЕ, Россия, Украина, которые выступают посредниками на переговорах, а также наблюдатели от ЕС и США). Об этом сообщил в субботу журналистам президент Молдавии Игорь Додон.

"Это предложение в одностороннем порядке внедрять будет невозможно, поэтому необходимо согласие всех участников переговорного формата "пять плюс два", - сказал Додон. Он сообщил, что Россия выразила готовность предоставить специальное оборудование для ликвидации боеприпасов на месте. По словам Додона, следующий раунд переговоров в формате "пять плюс два" планируется на осень. До этого он также планирует обсудить этот вопрос в ходе двусторонней встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

По разным данным, на складах в селе Колбасна хранятся тысячи тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Охрану вооружений в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск. По подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года в республику были введены российские миротворцы. Они поддерживают мир в разделяющей стороны Зоне безопасности по реке Днестр вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.