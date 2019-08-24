Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы. Об этом cообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В 16:45 (17:45 мск) в аэропорту Биаррица приземлился самолет премьер-министр Италии Джузеппе Конте, закрыв таким образом череду прибытий основных участников саммита.

Ранее в субботу в Биарриц прилетели премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава Евросовета Дональд Туск, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп. Примечательно, что американский лидер, в отличие от остальных, прибыл не в Биарриц, а в аэропорт Бордо, где, пересев на меньший по размерам Air Force Two, отправился к месту проведения саммита. Такое решение было мотивировано недостаточно длиной для президентского борта Air Force One взлетно-посадочной полосы аэропорта Биаррица.

Как сообщил в пятницу вечером интернет-портал "Орнаж", премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже прибыл во Францию. Чуть раньше в тот же день глава региона Новая Аквитания и другие представители местных властей встретили президента Франции Эмманюэля Макрона.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, его главной темой станет борьба против неравенства. В субботу на 20:00 (21:00 мск) запланирован неформальный ужин для глав государств - участников G7, на котором они планируют затронуть самый широкий круг вопросов. Несмотря на то, что это мероприятие формально открывает саммит, еще днем президент Франции успел провести двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также побеседовать с глазу на глаз с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом саммита лидеры европейских государств и глава Евросовета должны провести установочную встречу для уточнения позиций по ключевым вопросам.