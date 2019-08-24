СМИ: "желтые жилеты" провели манифестации в Париже против саммита G7

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Несколько сотен участников движения "желтых жилетов" провели манифестации в столице Франции против саммита Группы семи (G7). Об этом в субботу сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, сотни участников демонстрации прошли по улицам Парижа с лозунгом "G7 для одних и ничто для других". Сообщается, что демонстрации прошли спокойно, беспорядков и столкновений с полицией не отмечено.

Акция протеста также прошла в городе Тулуза, в ней приняли участие около 250 человек.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.