AFP: Трамп и Макрон достигли сближения позиций по Ирану и торговым отношениям

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Президенты Франции и США Эманюэль Макрон и Дональд Трамп констатировали сближение позиций по ситуации с иранской ядерной сделкой и по международной торговле. Об этом сообщает в субботу агентство France Presse со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

"Между Францией и США есть элементы сближения по Ирану, Амазонии и торговле", - сообщил представитель Елисейского дворца после завершения рабочего обеда двух лидеров.

По его словам, в ходе этой встречи "были созданы условия для хорошего уровня сближения внутри группы [G7] и получения разъяснений от Дональда Трампа" по основным темам. Источник отметил, что обсуждались как вопросы, по которым оба лидера сходятся во мнении, так и имеющиеся между ними разногласия.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, его главной темой станет борьба против различных проявлений неравенства. В субботу на 20:00 (21:00 мск) запланирован неформальный ужин для лидеров государств - участников G7, на котором они планируют затронуть самый широкий круг тем. Несмотря на то, что это мероприятие формально открывает саммит, еще днем президент Франции успел провести двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также побеседовать с глазу на глаз с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Также перед началом саммита лидеры европейских государств и глава Евросовета провели установочную встречу для уточнения позиций по ключевым вопросам.