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Саммит G7 во Франции

СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации во Франции

Демонстрации в городе Байонна продолжаются

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Столкновения стражей правопорядка и противников саммита Группы семи произошли во французском городе Байонна, для разгона манифестации полиция применила слезоточивый газ. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

На кадрах, транслируемых телеканалом, видно, как стражи правопорядка применяют спецсредства, в том числе слезоточивый газ, для разгона толпы. При этом сообщается, что в целом ситуация остается спокойной. Информация о задержанных или пострадавших в ходе столкновений пока не поступала. В настоящий момент демонстрации продолжаются.

Акция протеста в другом городе - Андае - собрала в субботу 9 тыс. участников.

Начавшийся сегодня в Биаррице саммит Группы семи завершится 26 августа.

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