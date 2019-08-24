Испания выступает против блокировки соглашения ЕС с МЕРКОСУР

ТАСС, 24 августа. Испания не поддерживает призыв президента Франции Эмманюэля Макрона блокировать торговое соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление испанского правительства.

"Испания была в авангарде во время последней попытки подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое откроет огромные возможности для взаимодействия двух региональных блоков", - цитирует агентство официальное заявление. В Мадриде подчеркивают, что "не разделяют" позицию Франции по этому вопросу.

В пятницу France Presse сообщило, что Макрон выступил против торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР из-за того, что, по его мнению, президент Бразилии Жаир Болсонару не выполняет взятых на себя обязательств по защите окружающей среды.

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого документ должны ратифицировать парламенты 28 стран ЕС и четырех участников южноамериканского общего рынка.