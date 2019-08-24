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Саммит G7 во Франции

WSJ: помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на американского лидера

В Вашингтоне, по данным газеты, остались недовольны инициативой президента Франции относительно рабочего завтрака, который не был запланирован заранее

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Члены администрации президента США Дональда Трампа подвергли критике президента Франции Эмманюэля Макрона за попытку оказать давление на американского лидера перед саммитом Группы семи во французском Биаррице. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, представители американских властей в частных разговорах критиковали Макрона за попытку склонить Трампа к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки. Газета подчеркивает, что члены администрации США остались недовольны инициативой Макрона относительно проведения рабочего завтрака в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.

Во время этой встречи Макрон, по информации источников издания, настоял на обсуждении вопросов экологии, в том числе ситуации с пожарами в Амазонии, заручившись поддержкой Трампа по темам, которые в первую очередь отвечают политическим интересам французского лидера. Как ранее сообщал корреспондент ТАСС в Биаррице, Макрон перед началом встречи упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты.

Саммит "Большой семерки" открылся во Биарицце в субботу вечером. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что на встрече стороны обсудят урегулирование международных кризисов, торговые споры и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершится в понедельник вечером.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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