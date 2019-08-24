В Абхазии пройдут выборы президента республики

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Жители Абхазии в воскресенье будут в седьмой раз за период независимости республики выбирать президента страны. Почти половина населения республики, составляющего 243 тыс. человек, будет выбирать главу государства сроком на пять лет из рекордного числа кандидатов - девяти, в числе которых и действующий президент Рауль Хаджимба.

В 35 округах на территории Абхазии организованы 152 избирательных участка. Еще три участка расположены за пределами республики - в Москве, Черкесске и Стамбуле. За выборами будут наблюдать представители нескольких стран, в том числе России.

Выбор даты

Изначально выборы президента были назначены на 21 июля, однако в мае оппозиция потребовала от парламента перенести голосование на осень из-за госпитализации одного из ее лидеров Аслана Бжании, который в тяжелом состоянии был доставлен в московскую клинику имени Буянова. Бжания до 2014 года возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии, с 2017-го является депутатом республиканского парламента. Его называли одним из основных претендентов на пост президента.

Интрига относительно состояния здоровья Бжании сохранялась долгое время, информация поступала только от родственников. Представители оппозиции и члены его семьи заявляли, что Бжания мог быть отравлен, но власти и представители силовых структур республики, ссылаясь на результаты экспертиз, исключали вероятность отравления. На переговорах представителей оппозиции и Хаджимбы была достигнута договоренность о переносе выборов с 21 июля на 25 августа, решение законодательно оформил парламент.

ЦИК зарегистрировал Бжанию, выдвинутого инициативной группой, кандидатом в президенты, однако 14 июля стало известно, что он не будет баллотироваться, поскольку его восстановление после болезни затягивается. Политик проходит курс реабилитации в Германии. Он призвал своих сторонников поддержать на выборах Алхаса Квицинию, которого выдвинула партия "Амцахара". По сей день Бжания не появился в республике, о его состоянии точной информации нет.

Седьмые выборы

Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году. Нынешние выборы - седьмые по счету. На сей раз претендентов на высший пост в государстве девять.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба в течение десяти лет - до 2014 года - возглавлял оппозицию и проигрывал президентские выборы трижды. Он возглавил республику, выиграв выборы, назначенные после того, как президент Александр Анкваб ушел в отставку из-за акций протеста, организованных оппозицией в мае 2014 года.

Среди других кандидатов - депутат парламента Абхазии Алмас Джапуа, известный как противник добычи углеводородов на территории страны, и председатель партии "Акзаара" ("Единство") Леонид Дзапшба, дважды возглавлявший МВД и во второй раз уволенный по требованию оппозиции в июле 2016 года, когда в ходе беспорядков у здания министерства пострадали 17 человек.

На высший пост претендуют бывший вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба, который в 2011 году баллотировался в вице-президенты в паре с Сергеем Шамбой, и советник министра обороны, экс-замглавы МИД Олег Аршба, которого активно поддерживает бывший президент Анкваб, а также старший преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб и предприниматель, бывший ревизор Сбербанка Абхазии Астамур Какалия, по чьей инициативе парламент в 2019 году принял в первом чтении закон о декларировании доходов чиновниками. Также в качестве кандидатов зарегистрированы председатель партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, ранее занимавший пост замглавы администрации Сухума, и экс-глава Службы государственной безопасности и бывший вице-премьер Астамур Тарба, который сейчас является заместителем директора компании "А-телеком".

Каждый из них баллотируется в паре с кандидатом в вице-президенты.

Новшества на выборах

Выборы в воскресенье будут отличаться от предыдущих - в этом году в законодательство республики были внесены изменения. Так, отменена вызывавшая много нареканий маркировка пальца избирателя, которую ставили, чтобы он не мог проголосовать больше одного раза. Больше не предусмотрена и возможность получения открепительных удостоверений. Теперь вместо маркировки на пятой странице внутреннего паспорта гражданина Абхазии будет проставляться штамп об участии в выборах. Граждане страны голосуют по месту прописки, а в случае ее отсутствия они заблаговременно получают в ЦИК удостоверение на право голосования на любом из избирательных участков.

Также решено в избирательном бюллетене ставить галочку справа от фамилии кандидата, за которого голосует избиратель. Раньше в бюллетене зачеркивали фамилии всех кандидатов, кроме того, которого решил поддержать гражданин.

Поскольку кандидатов в президенты девять, в бюллетене на абхазском и русском языках указаны только фамилия, имя и отчество кандидата в президенты и баллотирующегося с ним в паре кандидата в вице-президенты, а также информация о том, кем тот или иной кандидат выдвинут - партией или инициативной группой. Ранее в бюллетене публиковали также биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты на двух языках.

Кроме того, введен запрет на поддержку кандидата в президенты со стороны иностранных граждан и международных организаций.

Принимать участие в выборах могут только граждане Абхазии, у которых на руках есть паспорт образца 2016 года с высокой степенью защиты. Обладателями таких документов, по данным ЦИК на 23 августа 2019 года, являются 118932 человека. Столько же бюллетеней и выдано в Абхазии окружным участковым комиссиям.

О наблюдателях и СМИ

По информации главы ЦИК Абхазии Тамаза Гогии, за выборами в республике будут наблюдать более 100 международных наблюдателей, в том числе депутаты Госдумы и Совета Федерации, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, представители Южной Осетии, Приднестровья, Луганской и Донецкой народных республик, Нагорного Карабаха, Китая, Никарагуа, Венесуэлы, Турции, а также парламента Германии.

Ход голосования будут освещать более 50 абхазских и иностранных журналистов, представляющих в том числе СМИ России, Южной Осетии, Донецкой народной республики.

Помимо наблюдателей от кандидатов, следить за ходом выборов президента Абхазии будет и общественная организация "Народный контроль". "У нас небольшая организация, но по мере своих сил мы будем наблюдать за честностью проведения выборов. Наши активисты будут работать на многих участках, фиксировать нарушения избирательного законодательства, если это будет происходить. Мы готовы к сотрудничеству со всеми предвыборными штабами", - заявил журналистам представитель "Народного контроля" Алхас Джинджолия.

Про итоги

Избранным президентом страны станет кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни одному из кандидатов не удалось в первом туре набрать более 50% голосов, объявляется второй тур.

При этом есть порог явки - Центральная избирательная комиссия признает выборы президента несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки.

Накануне выборов в Сухуме в здании министерства по репатриации открылся международный пресс-центр, откуда журналисты будут освещать ход выборов. Здесь установлены плазменные панели, куда будут выводить данные о явке и итогах голосования. Представители ЦИК Абхазии в течение дня голосования - 25 августа - будут информировать представителей прессы о явке на избирательные участки, а после завершения голосования в 20:00 озвучат первые данные по количеству отданных за кандидатов голосов.

Предварительные итоги выборов, как ожидается, ЦИК подведет в полдень 26 августа. Кроме того, в течение дня голосования представители властей Абхазии расскажут об обстановке в ходе волеизъявления граждан, мерах по охране общественного порядка, голосовании за рубежом, проинформируют о том, зафиксированы ли нарушения.