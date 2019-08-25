Трамп отверг предположения СМИ о его напряженных отношениях с другими лидерами G7

ТАСС, 25 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с другими лидерами Группы семи (G7) являются прекрасными, несмотря на сообщения СМИ о его разногласиях с коллегами по "большой семерке" накануне саммита. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter во время продолжающейся в Биаррице встречи лидеров G7.

"Перед тем, как я приехал во Францию, мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью другими странами, входящими в G7, являются очень напряженными, и что два дня встреч станут катастрофой", - написал Трамп. "На деле мы проводим очень хорошие встречи, лидеры замечательно ладят между собой, и экономическое положение нашей страны очень хорошее - об этом говорит весь мир!" - подчеркнул американский лидер.

Президент США добавил, что, по его мнению, американские СМИ также пытаются предсказать экономический спад в Америке, чтобы ухудшить его шансы на переизбрание на президентских выборах в 2020 году.

Накануне саммита в Биаррице телеканал CNN сообщил, что президент Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии. По словам источников телеканала, американский лидер "заявлял помощникам, что не понимает, зачем ему вообще быть на саммите G7". Он якобы подчеркивал, что считает это бесполезной тратой времени. Как констатирует телеканал, до конца весны текущего года в Белом доме не было ясности относительно того, намерен ли Трамп приехать на саммит.

Саммит Группы семи открылся в Биаррице в субботу вечером. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к французам заявил, что на встрече стороны обсудят урегулирование международных кризисов, торговые споры и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершится в понедельник вечером.