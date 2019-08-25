Тегеран готов сопровождать иранский танкер в Средиземном море

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Военно-морские силы Ирана готовы в случае необходимости сопровождать танкер Adrian Darya ("Адриан Дариа") в Средиземном море. Соответствующее заявление сделал в воскресенье заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

"Армия и ВМС готовы, если будет соответствующее распоряжение высшего руководства, сопровождать этот корабль везде, где необходимо", - цитирует Сайяри телерадиовещательная корпорация ИРИБ. По его словам, "за последнее время в Аденском заливе и Красном море иранские вооруженные силы обеспечили сопровождение от 5 до 6 тыс. плавательных средств и готовы справиться с этой задачей в любой точке мира".

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.