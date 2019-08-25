СМИ: тысячи демонстрантов вышли на марш в одном из районов Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 августа. /ТАСС/. Тысячи антиправительственных демонстрантов несмотря на дождь собрались в воскресенье днем в районе Квай Чунг в материковой части Гонконга. Акция протеста проходит с разрешения властей по согласованному маршруту протяженностью 2,5 км, сообщает местное телевидение.

Опасаясь беспорядков и актов вандализма, оператор метро - корпорация MTR - объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки: Kwai Fong, Tsuen Wan и Tsuen Wan West.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Полиция приняла усиленные меры безопасности и следит за тем, чтобы шествие не вышло за пределы установленного маршрута. В субботу в ряде районов города отдельные группы митингующих в ходе аналогичного мероприятия стали провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В полицейских бросались различные предметы, в том числе бутылка с зажигательной смесью, после чего те впервые за последние 10 дней применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на сей раз полиция может впервые применить против радикалов машины с водяными пушками, если митинг выйдет из-под контроля и начнет сопровождаться насилием. Он пояснил, что в условиях дождливой погоды использование слезоточивого газа может быть не слишком эффективным.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.