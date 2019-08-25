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Саммит G7 во Франции

Макрон заявил, что все участники G7 стремятся избежать конфликта с Ираном

Лидер Франции подчеркнул, что страны "семерки" договорились о своей совместной позиции по Тегерану

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Все страны Группы семи (G7) стремятся избежать конфликта с Ираном. Об этом в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон заявил телеканалу LCI.

"Все мы хотим избежать конфликта [с Ираном]. Президент США Дональд Трамп совершенно четко об этом сказал", - отметил французский лидер, комментируя проходящие дискуссии участников клуба. Он добавил, что все страны "семерки" "договорились о своей совместной позиции по Ирану".

"Такое единство очень важно, потому что позволяет избежать тех разногласий, которые в конечном счете лишь ослабляют позиции каждой из стран", - заметил Макрон.

Теги
СШАИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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