{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Японии уверен, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что не рад возобновившимся ракетным пускам, но они не нарушают никаких договоренностей

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Возобновившиеся в последний месяц ракетные пуски КНДР являются прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН. Такую позицию в воскресенье выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, который проходит в эти дни во французском Биаррице.

"Запуски баллистических ракет малой дальности, которые проводит Северная Корея, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Абэ. Президент США в свою очередь отметил, что не рад возобновившимся ракетным пускам. "Меня не радуют [эти запуски]. Но они не нарушают никаких договоренностей", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возобновившихся ракетных запусках Пхеньяна.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.

Теги
ЯпонияКНДР
Brexit
СМИ: Джонсон заявил о повышении шансов на заключение сделки об условиях Brexit
Читать полностью