Премьер Японии уверен, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Возобновившиеся в последний месяц ракетные пуски КНДР являются прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН. Такую позицию в воскресенье выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, который проходит в эти дни во французском Биаррице.

"Запуски баллистических ракет малой дальности, которые проводит Северная Корея, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Абэ. Президент США в свою очередь отметил, что не рад возобновившимся ракетным пускам. "Меня не радуют [эти запуски]. Но они не нарушают никаких договоренностей", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возобновившихся ракетных запусках Пхеньяна.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.