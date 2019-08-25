Выборы в Абхазии проходят в спокойной обстановке

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. День голосования на выборах президента Абхазии проходит спокойно. Избиратели постепенно подходят на участки, говорят о необходимых республике переменах и ищут знакомые лица на стендах с информацией о кандидатах.

Голосование началось достаточно активно. На некоторых участках, по наблюдениям корреспондента ТАСС, в первые часы после их открытия образовывались очереди в пять-шесть человек. К обеду людей стало меньше. Возможно, из-за установившейся к этому времени 30-градусной жары.

Но все же люди продолжают подходить постоянно. Среди участников голосования много пенсионеров и людей среднего возраста. Кто-то приходит с детьми и внуками. Молодежи меньше, хотя есть и те, которые голосуют в этом году в первый раз.

Оптимисты и скептики

Избиратели говорят о том, что пришли на участки в хорошем настроении и ждут перемен. "Я хочу, чтобы было все хорошо, чтобы были перемены. У нас такая хорошая молодежь, надо обеспечить ей хорошие условия для жизни", - рассказала одна из избирательниц.

Молодежь, правда, о будущем в силу возраста беспокоится несильно. "Оказывается, в бюллетене есть графа против всех, она мне понравилась", - рассказал молодой человек, впервые участвующий в выборах.

Скептицизм выражают и избиратели постарше. "Попытаемся сначала найти, есть ли знакомые лица", - ответила на вопрос об ожиданиях пожилая женщина, остановившаяся на одном из участков у стенда с биографиями кандидатов, которых на этих выборах насчитывается девять. Это больше, чем когда-либо в истории Абхазии.

Другая избирательница перекрестила урну, опустила бюллетень и произнесла: "Помоги нам Бог". Подошедшая за ней к урне женщина была настроена более скептично: "Сами должны себе помочь, иначе никто нам не поможет".

Кто-то из участников голосования уже настраивается на второй тур. "Слишком уж много кандидатов", - сказал один из мужчин.

Проблемы и решения

Обстановка на участках в Сухуме спокойная, каких-либо серьезных происшествий корреспондент ТАСС не заметил. В столице республики к каждому из них приписано примерно по 2 тыс. человек.

Интересная особенность организации голосования в Абхазии заключается в том, что кабинки, где избиратели проставляют "галочки" в бюллетенях, не закрыты полностью. Как пояснили корреспонденту ТАСС члены избирательных комиссий, сделано это для того, чтобы исключить возможность фотографирования бюллетеней с проставленной отметкой. Такие фотографии могут быть использованы в качестве подтверждения голосования за того или иного кандидата в схемах подкупа избирателей и давления на них.

Члены участковых комиссий внимательно следят, чтобы этого не произошло, и просят направляющихся к кабинкам убирать телефоны. Впрочем, на одном из участков мужчина все-таки сфотографировал бюллетень, быстро опустил его в урну и ушел. Участковая комиссия сообщила о произошедшем в ЦИК.

Иногда вопросы возникают в связи со списками избирателей. Голосующие не находят себя в них. В одном из случаев, как выяснилось после объяснений с членами избирательной комиссии, мужчина перепутал участки, его отправили голосовать по месту прописки. В другом случае, правда, мужчина не смог найти себя в списках, хотя в них оказалась его жена, с которой он живет в одной квартире.

На каждом участке присутствуют минимум по два-три наблюдателя от кандидатов, на отдельных участках их гораздо больше. Они также отмечают, что голосование проходит без серьезных эксцессов.

Под южным солнцем

Выборы не сказываются на жизни отдыхающих. С утра туристы тянутся на пляж. Погода для отдыха установилась отличная. Если в субботу было облачно, а к вечеру разразилась гроза, то в воскресенье ярко светит солнце, а жара гонит к воде. На улицах немноголюдно, жители Сухума прячутся от жары по домам и в тени.