Макрон: лидеры G7 достигли согласия о помощи странам Амазонии в их борьбе с пожарами

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Лидерам стран Группы семи (G7) удалось достичь договоренности относительно оказания срочной помощи странам Амазонии, леса которой страдают от пожаров. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы достигли широкого совпадения взглядов относительно необходимости как можно быстрее оказать помощь пострадавшим от [лесных] пожаров. Мы доведем это решение до нужного уровня [реализации], в настоящее время уже осуществляются все необходимые контакты с этими странами Амазонии. Это делается с тем, чтобы можно было определить конкретные обязательства относительно технической и финансовой помощи", - сказал Макрон.