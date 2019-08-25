СМИ: полиция Гонконга впервые применила водометы для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые применила спецмашины с водометами для разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. Об этом передает местное телевидение.

В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. Одна из машин выбросила мощную струю воды для расчистки баррикад, сооруженных митингующими на проезжей части.

В то же время новая техника пока не была задействована в полную силу непосредственно против толпы демонстрантов, которая отступила под натиском полицейских сил.

Три грузовика Mercedes-Benz были приобретены в мае прошлого года по спецзаказу за $2 млн. Они недавно прошли дорожные тесты и до сих пор не использовались в деле. Каждая из машин весом в 24 т оснащена 15 мощными водяными пушками. Они могут разбрызгивать в том числе несмываемую краску для последующей идентификации участников беспорядков. В настоящий момент на дежурстве в Гонконге находятся две из трех приобретенных спецмашин.

В воскресенье часть митингующих вышла за пределы согласованного с властями маршрута митинга и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. Стражи порядка применили для разгона толпы слезоточивый газ, однако демонстранты продолжали "держать оборону" и кидать в сторону полицейских бутылки с зажигательной смесью. К этому часу основная масса протестующих стала разъезжаться по домам.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.