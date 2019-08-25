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Выборы президента Абхазии на избирательном участке в Стамбуле не состоялись

Об этом сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Выборы президента Абхазии, голосование на которых должно было пройти на избирательном участке в Стамбуле (Турция), признаны несостоявшимися. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Решение принято, что на шестом участке в городе Стамбуле в Турции [выборы] не состоялись", - сказал Гогия. По его словам, причины, по которым не открылся участок, устанавливаются. Планировалось, что всего будет открыто 155 участков, 152 из них на территории Абхазии, а также в Стамбуле, Москве и Черкесске. В 08:00 мск голосование началось на 154 участках, в Стамбуле избирательный участок не открылся.

Гогия отметил, что ситуация никак не повлияет на явку. "Ситуация в Стамбуле не может никак повлиять на процент явки, и никак не может повлиять данное обстоятельство на подсчет голосов", - сказал он.

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