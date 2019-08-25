Джонсон: США готовы подписать торговое соглашение с Великобританией в течение года

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. США планируют в течение года достигнуть масштабного торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице.

"Есть возможность заключить крупную сделку о свободной торговле с Соединенными Штатами. Президент [США Дональд Трамп] и я очень оптимистично настроены в этом отношении", - сказал он. Отвечая на вопрос, как быстро это может произойти, британский премьер сказал: "Они [США] хотят сделать это в течение года, и я хотел бы того же, но это очень короткий срок".

Глава Белого дома ранее заявил, что США и Великобритания в кратчайшие сроки заключат двустороннее торговое соглашение. "Мы работаем над очень крупной торговой сделкой, и я думаю, что она увенчается успехом", - указал американский лидер.