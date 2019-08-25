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ЦИК Абхазии опровергла данные в соцсетях о голосовании на выборах президента

Ранее были опубликованы итоги соцопроса, в котором приводятся проценты якобы проголосовавших за того или иного кандидата

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Распространяемая в соцсетях информация об уровне поддержки того или иного кандидата на выборах президента Абхазии является ложной и не имеет отношения к ЦИК. Об этом заявил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"В соцсетях публикуется некий непонятный соцопрос, - сказал он. - Все это не соответствует действительности. Все эти публикации абсолютно неправильные и ложные, они не имеют отношения ни к ЦИК Абхазии, ни к окружным комиссиям".

Ранее в соцсетях появились данные некого соцопроса без указания проводивших его лиц, где были приведены проценты якобы проголосовавших на выборах за того или иного кандидата.

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