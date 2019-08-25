Наблюдатели из Германии считают, что выборы президента Абхазии проходят демократично

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Участвующие в наблюдении за выборами президента Абхазии представители Германии считают, что голосование на данный момент проходит свободно и демократично. Об этом заявил на брифинге в воскресенье депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.

Парламентарий сообщил, что с двумя коллегами - представителем Палаты депутатов Берлина (земельный парламент) Гуннаром Линдеманном и генеральным секретарем Института имени Суворова в Вене Патрик Поппель. "Мы посетили 10 участков в шести избирательных округах, - сообщил он. - Каких-либо ошибок или нарушений мы не выявили".

"На избирательных участках не было навязчивой агитации, на избирателей не оказывалось давления, - продолжил он. - Благодаря штампам в паспорте невозможно было проголосовать два раза. На участках присутствовали наблюдатели от кандидатов, мы беседовали с ними, и они тоже не отметили нарушений".

"Результаты наших наблюдений заключаются в том, что выборы действительно проходят демократически и свободно", - добавил Койтер.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК республики, по состоянию на 15:00 мск на выборах проголосовали 39% избирателей.