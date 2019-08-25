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Наблюдатели из Германии считают, что выборы президента Абхазии проходят демократично

На избирательных участках не было навязчивой агитации, на избирателей не оказывалось давления, отметил депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Участвующие в наблюдении за выборами президента Абхазии представители Германии считают, что голосование на данный момент проходит свободно и демократично. Об этом заявил на брифинге в воскресенье депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.

Парламентарий сообщил, что с двумя коллегами - представителем Палаты депутатов Берлина (земельный парламент) Гуннаром Линдеманном и генеральным секретарем Института имени Суворова в Вене Патрик Поппель. "Мы посетили 10 участков в шести избирательных округах, - сообщил он. - Каких-либо ошибок или нарушений мы не выявили".

"На избирательных участках не было навязчивой агитации, на избирателей не оказывалось давления, - продолжил он. - Благодаря штампам в паспорте невозможно было проголосовать два раза. На участках присутствовали наблюдатели от кандидатов, мы беседовали с ними, и они тоже не отметили нарушений".

"Результаты наших наблюдений заключаются в том, что выборы действительно проходят демократически и свободно", - добавил Койтер.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК республики, по состоянию на 15:00 мск на выборах проголосовали 39% избирателей.

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