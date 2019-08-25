Лидер "Хезболлах" заявил, что шииты будут сбивать израильские беспилотники в небе Ливана

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не оставит без ответа попытку израильских беспилотных летательных аппаратов атаковать свои объекты в Бейруте. Об этом, как передал в воскресенье телеканал Al Mayadeen , заявил в телеобращении к своим сторонникам лидер партии Хасан Насрулла.

"Мы будем сбивать израильские беспилотники нашими ракетами и не позволим им беспрепятственно летать в ливанском небе", - подчеркнул шиитский политик.

По словам Насруллы, появление в небе Бейрута боевых беспилотников говорит о том, что израильтяне "хотят осуществить в Ливане сценарий диверсий подобный тому, который они реализуют сейчас при американской поддержке в Ираке против шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Он напомнил, что за последние недели израильские БПЛА нанесли несколько ударов по складам с вооружениями шиитских бойцов в Ираке.

"Мы положим конец вторжениям беспилотников, потому что действия Израиля представляют собой нарушение правил перемирия, установленных принятой в 2006 году резолюцией 1701 Совбеза ООН", - сказал он.